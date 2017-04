Os indivíduos foram encaminhados para a cadeia pública de Guarani D’Oeste, onde permanecerão à disposição da Justiça

publicado em 13/04/2017

Drogas e dinheiro apreendidos pela Dise de Votuporanga Foto: Divulgação/Polícia Civil

Aline Ruiz

A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga prendeu na manhã de ontem (13) duas pessoas por tráfico de drogas na Zona Norte da cidade. Os indivíduos foram encaminhados para a cadeia pública de Guarani D’Oeste, onde permanecerão à disposição da Justiça.

O flagrante aconteceu no bairro São João, onde um menor foi apreendido e um maior preso. Os policiais apreenderam com eles 12 porções de maconha, sendo quatro de tamanho grande e oito menores, além de dinheiro proveniente do tráfico.

A Dise também apreendeu outro adolescente que estava com mandado de busca e apreensão por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para a Fundação CASA.