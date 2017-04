Crime aconteceu na madrugada do último dia 24, na rua São Paulo esquina com a Piauí; Aldo foi morto a facadas

publicado em 04/04/2017

Antonio Marques do Nascimento é o atual delegado que está respondendo pela DIG Foto: Arquivo/A Cidade

Da redação

A Delegacia de Investiga ções Gerais de Votupo ranga segue trabalhando no homicídio de Aldo de Oliveira Alves, que aconteceu na madrugada do último dia 24, na rua São Paulo esquina com a rua Piauí, em Votuporanga.

Em entrevista ao A Cidade, o atual delegado responsável pela DIG, Antonio Marques do Nascimento, falou sobre o caso. “Estamos em um caminho bom das investigações e já teríamos mais um suspeito que teria participado do crime, mas o caso segue em segredo de justiça”, explicou.

Na última sexta-feira (31), um suspeito de ser o autor do crime foi preso temporariamente por 30 dias na cadeia pública de Guarani D’Oeste. O delegado da DIG, Marcio Nosse, interrogou o suspeito durante toda a manhã da última sexta-feira.

Entenda o caso

Segundo a Polícia Militar ao A Cidade, Aldo de Oliveira Alves estava a pé quando um dos indivíduos que estavam em uma moto cometeu o crime. “Segundo informações, o homem estava uniformizado para ir ao trabalho. Dois indivíduos estavam na moto, sendo que um desceu e esfaqueou a vítima”, explicou a PM.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que afirmou que o homem foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com vida e encaminhado à Santa Casa de Votuporanga, onde morreu.