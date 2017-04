De acordo com delegada, os números de violência contra a mulher estão aumentando no país e diversas ocorrências estão sendo registradas

publicado em 13/04/2017

Delegada Edna Rita de Oliveira Freitas, da DDM de Votuporanga, conversou com o A Cidade Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade

Da Redação

Os números de violência contra a mulher estão aumentando no país e diversas ocorrências estão sendo registradas. De acordo com a delegada da Delegacia de Defesa da Mulher de Votuporanga, Edna Rita de Oliveira Freitas, em média são registradas de 140 à 160 ocorrências por mês de violência contra a mulher na DDM. Em março foram registradas 165 ocorrências no órgão.

A delegada explicou que as violências ocorrem em âmbito doméstico e também fora deste ambiente. Ela afirmou que as ocorrências mais registradas são por ameaça, lesão corporal dolosa e crimes contra a honra e dignidade, respectivamente. Dra. Edna de Oliveira Freitas afirmou em entrevista ao A Cidade que os números podem estar aumentando por conta da procura das mulheres aos serviços de proteção.

“As denúncias podem estar aumentando por causa da busca pelos direitos. Acredito que a violência doméstica sempre existiu, mas a mulher agora está mais empoderada e mais ciente dos direitos. Temos casos de mulheres que registram o boletim de ocorrência e contam que são agredidas há anos e só agora perceberam e tiveram a conduta de procurar a delegacia. A maior incidência é entre mulheres de 25 a 40 anos”, explicou a delegada.

Ela contou ainda que a violência mais recorrente é a doméstica e que está acontecendo cada vez mais cedo. “Adolescentes estão denunciando os namorados. Temos denúncias de adolescentes de 14 anos que nos procuram para denunciar ameaça e agressão”, afirmou.

A delegada ainda apontou a sociedade como machista em entrevista ao A Cidade. “A mesma sociedade que critica uma agressão contra uma mulher é a mesma que assiste novelas que apoiam o adultério. Ela pode criticar um famoso que agrediu, mas o vizinho que está agredindo a mulher ela não tem nenhuma postura e conduta, e às vezes até fala que a mulher merece”, disse a delegada Edna Rita de Oliveira Freitas.

Combate à violência

Dra. Edna afirmou que a prevenção da violência deve ser feita dentro de casa, pela família e ainda na infância. “As mães devem orientar os filhos a não serem machos que saem e tratam as mulheres como objeto sexual. Desde pequeno é preciso orientar que a mulher deve ser tratada com respeito. É uma questão cultural que deve ser mudada e somente com essa educação é que isso pode acontecer”, afirmou.

Ela ainda orientou para que as mulheres que percebam que são vítimas procurem ajuda dos órgãos para que possam ser orientadas. “Se for diagnosticado logo no início, pode-se evitar uma agressão ou até mesmo uma morte, então a orientação é que as mulheres tenham consciência e não se sintam culpadas por uma ação de outra pessoa que coloque a segurança em risco”, explicou. A Delegacia de Defesa da Mulher está localizada na rua Bahia, número 3.055.

Estupro

Ela ainda pontuou os casos de estupro que estão acontecendo no município. Somente nos três primeiros meses do ano foram registrados oito casos de estupro em Votuporanga, no total. Em março foram registrados três casos de vulnerável. “Os casos que mais ocorrem são os estupros de crianças e deficientes ocorridos ou não em âmbito familiar”, explicou a delegada.