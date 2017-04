O condutor do veículo sofreu deslocamento do ombro e foi socorrido pela unidade do Corpo de Bombeiros

publicado em 15/04/2017

Da Redação





A manhã deste sábado (15) foi marcada por uma colisão na avenida Das Nações. O condutor de um veículo, identificado como Murilo Henrique, 33 anos, foi socorrido com ferimentos leves pela unidade de Corpo de Bombeiros de Votuporanga. As causas do acidentes serão apontadas posteriormente.

Segundo informações preliminares, o condutor teria perdido o controle da direção enquanto trafegava pela avenida Das Nações na manhã deste sábado (15). Com isso, acabou colidindo contra um poste e sofreu deslocamento do ombro.

A unidade do Corpo de Bombeiros esteve no local e encaminhou a vítima para a UPA 24h. A Polícia Militar de Votuporanga também esteve presente para atender a ocorrência. As causas do acidentes serão apontadas posteriormente.