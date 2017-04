A Dise de Votuporanga prendeu em flagrante na tarde de hoje (07/04/2017), por tráfico de drogas um casal morador na rua Augusto duo, vila América, F.S. de 18 anos e T.H.O.C. de 26 anos já com passagem pela polícia por roubo, com eles foram apreendidos cocaína, crack, balança de precisão e dinheiro, após a elaboração do flagrante o rapaz irá para cadeia pública de Guarani d'Oeste e a mulher para cadeia pública de Nhandeara onde ficarão a disposição da justiça.