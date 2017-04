A.J.S., de 23 anos, já furtou quatro bicicletas em Valentim Gentil e em Votuporanga

publicado em 04/04/2017

A.J.S, de 23 anos, foi preso pela PM de Votuporanga, ouvido e liberado Foto: Divulgação/Polícia Militar

Aline Ruiz

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu mais uma vez A.J.S., de 23 anos, por furto de bicicleta. O rapaz já foi preso duas vezes por cometer o mesmo crime em Valentim Gentil no mês passado. Já nesta terça-feira (4), o indivíduo furtou mais uma bicicleta, desta vez em Votuporanga, porém foi ouvido e liberado em seguida, pois a vítima não compareceu na Central de Flagrantes.

Segundo informações repassadas pela PM, A.J.S., de 23 anos, é reincidente no furto de bicicletas. No dia 21 de maço, ele foi preso após confessar que havia feito dois furtos nos dias 3 e 7 do mesmo mês, porém, como não se tratava de flagrante, ele foi ouvido e liberado em seguida.

Já no dia 27 de março, o rapaz foi novamente preso pela PM, dessa vez em flagrante, após ter furtado outra bicicleta em Valentim Gentil, mas foi liberado no dia seguinte, durante a Audiência de Custódia.

Nesta terça-feira, o caso não foi diferente. O indivíduo praticou mais uma vez o furto de uma bicicleta, dessa vez em Votuporanga. A.J.S., que é morador de Valentim Gentil, foi levado até a Central de Flagrantes, onde a vítima reconheceu a bicicleta furtada, porém não compareceu no local no momento da liberação. Sendo assim, foi feito um Boletim de Ocorrência e o rapaz foi novamente liberado após assinar um termo de responsabilidade.