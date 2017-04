Marcos Antônio do Prado, 49 anos, e Paulino de Andrade, 55 anos, foram atropelados na avenida Emílio Arroyo Hernandes

11/04/2017

Paulino de Andrade, 55 anos, morreu no local do acidente ; Marcos Antônio do Prado, 49 anos, foi socorrido, mas não resistiu

Os familiares de Marcos Antônio do Prado, 49 anos, e Paulino de Andrade, 55 anos, que morreram após serem brutalmente atropelados por uma caminhonete S-10 na avenida Emílio Arroyo Hernandes, na madrugada do último domingo (9), pedem no mínimo justiça para aliviar um pouco a dor. Para eles, a irresponsabilidade do motorista, identificado como Plínio Bergamo Pinho, de 26 anos, tirou a vida de dois homens e destruiu duas famílias, que agora lutam para se reerguerem.

Em entrevista para o A Cidade, o irmão de Paulino, Roberto Carlos de Andrade, 47 anos, falou sobre o acidente e o desejo de justiça. “Meu irmão e o amigo dele saíram daqui de Parisi para se divertirem e foram atropelados na beira da rua, nem no meio eles estavam. O motorista estava correndo e foi muito irresponsável, porque não prestou socorro. Esperamos que agora, no mínimo, ele pague pelo o que fez”, contou.

Paulino era morador de Parisi, cidade onde toda a sua família mora. “Somos cinco irmãos, estamos todos tristes e queremos a mesma coisa, que é justiça. Ele era uma ótima pessoa e não merecia ter passado por isso, já que ele estava onde estava para se divertir e não para fazer mal para alguém”, afirmou. Paulino também tinha duas filhas, moradoras de Álvares Florence.

A esposa de Marcos Antônio, Jane Fátima de Souza Braga, 40 anos, está muito abalada e inconformada com a situação. “Para mim, esse cara que matou o meu marido é um assassino e nem deveria estar solto. Ele é um perigo para a sociedade, um irresponsável que nem parar para ajudar ele teve coragem. Meu marido saiu de casa sorrindo e agora não vai voltar nunca mais. Só espero que esse cara tenha o que mereça”, falou Jane muito emocionada.

Ela afirmou ainda que não ficará de braços cruzados e, junto dos demais familiares, vai contratar um advogado para analisar o caso. “Como está recente, ainda não sabemos como vai ficar a situação, mas queremos sim contratar um advogado. Esse cara não tirou apenas duas vidas, ele conseguiu destruir duas famílias. Espero que pelo menos uma vez a justiça desse país preste para alguma coisa, porque o que aconteceu foi um assassinato”, completou.

Marcos Antônio era de Votuporanga e estava morando em Parisi há seis meses. Ele também era pai de dois filhos e trabalhava atualmente como caminhoneiro, mas sempre prestou serviço como mestre de obras.

O acidente

O acidente aconteceu por voltar da 0h10, na avenida Emílio Arroyo Hernandes, próximo ao prolongamento. Segundo informações da Polícia Militar de Votuporanga, as vítimas foram atropeladas por uma caminhonete S-10 no momento em que atravessaram a via.