H.A.C.M., de 15 anos,foi ouvido e liberado em seguida com a presença de um responsável

publicado em 10/04/2017

No total, R$ 54 em dinheiro, uma caixa de paracetamol e mais quatro eppendorf de cocaína foram apreendidos Foto: Divulgação/Polícia Militar

Aline Ruiz

A equipe da Polícia Militar de Votuporanga apreendeu um adolescente com drogas no Jardim Alvorada. Identificado como H.A.C.M., de 15 anos, o menino foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde um boletim de ocorrência foi realizado e o menor liberado em seguida com a presença de um responsável. No total, R$ 54 em dinheiro, uma caixa de paracetamol e mais quatro eppendorf de cocaína foram apreendidos.

O flagrante aconteceu durante patrulhamento preventivo da PM pela avenida João Gonçalves Leite. A equipe de policiais, composta pelo cabo Doimo e soldado Sabatin, avistou um indivíduo deixando um posto de combustíveis em atitude suspeita. Ao chegar na esquina da avenida com a rua Valdevir de Oliveira Guena, o sujeito foi abordado e com ele foi localizado um eppendorf de cocaína.

Ao ser questionado, o rapaz confessou que havia acabado de comprar a droga no pátio do posto com um adolescente. Ainda de acordo com ele, o menor estava de camiseta manga longa, de cor azul. Sendo assim, juntamente com o apoio de mais duas viaturas, os policiais se deslocaram para o local informado e encontraram o referido indivíduo.