publicado em 30/03/2017

Um boletim de ocorrência já foi registrado no Primeiro Distrito Policial de Votuporanga Foto: Arquivo/A Cidade

Enquanto as pessoas que compraram ingressos para o show do cantor Dudu Nobre, que foi cancelado, seguem reclamando, ainda não há previsão para o ressarcimento da dívida.

Na tarde de ontem, o jornal A Cidade procurou o realizador do evento, que ficou de conversar com o seu advogado para falar do caso. Já em contato com o advogado, este afirmou que terá uma reunião com seu cliente e depois poderá falar mais sobre a questão.

Anteriormente, tanto o promoter quanto o advogado afirmaram que a intenção do organizador é pagar as dívidas, no entanto não falaram sobre data do pagamento. Na oportunidade, o advogado falou que atualmente existem “meia dúzia de pessoas” apedrejando o organizador da festa, porém, “ele não é culpado pela não realização da apresentação”. “O que acontece é que a arquibancada não foi montada a tempo, mas não é culpa dele, e isso também será analisado para entendermos de quem foi o erro”, comentou.

Já o organizador disse que “não roubou ninguém”, mas o que aconteceu pode ocorrer por razões alheias e que não necessariamente são de culpa dele.