publicado em 31/03/2017

Kerlando, 25 anos, foi morto em 2014 com facada na barriga

Aline Ruiz

O Fórum da Comarca de Votuporanga realiza hoje (31) o julgamento de Jorgevan Pinheiro Cabral, 28 anos, às 9h, no tribunal do júri. O conselho de sentença irá avaliar a culpa e autoria do réu, acusado de matar Kerlando Mendonça Costa, 25 anos, com uma facada na barriga, em novembro de 2014.

O crime aconteceu na rua Rio Colorado, no bairro Pró-povo, Zona Norte da cidade. O sorteio dos 25 jurados para o Tribunal do Júri Popular aconteceu no dia 13 de março, às 9h, no Fórum da Comarca de Votuporanga, na presença do juiz Jorge Canil.

Um novo sorteio acontecerá hoje (30) para a escolha dos sete jurados, dentre os 25, que decidirão o futuro do acusado pelo crime.





O caso

O crime aconteceu no dia 2 de novembro de 2014, por volta das 17h, na rua Rio Colorado. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para atender uma vítima de ferimento por arma branca. Kerlandro foi encontrado caído e com um profundo corte de faca no abdômen.

O rapaz chegou a ser socorrido no pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada do dia 3 de novembro.