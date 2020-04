População vai aos bancos para o uso dos serviços essenciais e se deparam com filas

publicado em 02/04/2020

Todos os dias dezenas de pessoas se aglomeram na frente das agências votuporanguenses (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãoOs bancos de Votuporanga têm organizado filas do lado de fora das agências como medidas de prevenção, adotadas principalmente pelas as orientações da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), para evitar aglomerações em razão do coronavírus.O que os munícipes de Votuporanga ainda não entenderam, no entanto, é que as orientações e recomendações dos médicos e da Organização Mundial da Saúde (OMS indicam o distanciamento de 1 metro em filas ou a de 2 metros em lugares fechados. Todos os dias dezenas de pessoas se aglomeram na frente das agências votuporanguenses.O atendimento realizado no interior das agências bancárias da cidade acontece com a limitação de dez clientes por vez. Além da disponibilidade que os bancos têm do atendimento em canais alternativos, como canais digitais e centrais de relacionamento.