Neste momento de pandemia, campanha da Nota Fiscal Paulista é fortalecida; agentes captadoras estão entrando em contato via telefone

publicado em 26/03/2020

cupons fiscais de todas as compras, que o consumidor informar o CPF, serão destinados ao Hospital de forma automática e gerarão créditos (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga convoca toda a comunidade, para o fortalecimento na luta municipal contra o coronavírus.Por conta da pandemia do COVID-19, a Instituição está potencializando a campanha para os cadastros automáticos de doação no programa Nota Fiscal Paulista. Sua adesão rende recursos mensais, que farão a diferença em nossa assistência hospitalar.Para atender os pacientes suspeitos do novo vírus, o Hospital está adquirindo mais equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas, aventais e outros, medicamentos e equipamentos como ventilador mecânico, além de adequar a estrutura física e pessoal com a contratação de mais profissionais para que o acolhimento seja feito de forma isolada e com mais segurança desses pacientes e os de outras patologias.Os cupons fiscais que eram depositados nas urnas espalhadas no comércio não trazem mais tanto retorno para a Instituição, tampouco para as pessoas físicas que recebem pequenas porcentagens. Com o a cadastro automático, a Santa Casa consegue recursos mensais, garantindo a manutenção e qualidade dos atendimentos.Respeitando as orientações do Ministério da Saúde e com foco na prevenção do COVID-19, a equipe da Captação de Recursos (Luana, Isabela ou Rosemir) irá entrar em contato via telefone. Os nossos colaboradores farão perguntas necessárias para o procedimento no programa. Tudo confidencial e sigiloso.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, destacou a importância da campanha. “Estamos com uma meta de alcançar 1.000 pessoas. Votuporanga e região sempre foi muito solidária conosco e, exatamente por isso, peço a colaboração de todos. Cada recurso conquistado é revertido em mais atendimentos com qualidade. Vamos juntos salvar vidas, com pequenas atitudes, mas que representam a saúde de nossa comunidade”, finalizou.Após o cadastro, os cupons fiscais de todas as compras, que o consumidor informar o CPF, serão destinados ao Hospital de forma automática e gerarão créditos e bilhetes para a participação de ambos (consumidor e entidade) nos sorteios de R$1 mil, R$5 mil, R$10 mil, R$50 mil, R$100 mil, R$500 mil e até R$1 milhão todos os meses! Em dezembro, são R$2 milhões, para iniciar o ano com o bolso cheio.