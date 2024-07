Luiz Torrinha foi oficializado na quinta-feira (25) para o posto em uma cerimônia na presença das lideranças partidárias da base aliada do prefeito

publicado em 26/07/2024

Representantes dos partidos que apoiam a reeleição de Jorge Seba deram as mãos para demonstrar a união após a confirmação de Torrinha (Foto: A Cidade)

Da redação

Presidentes e lideranças de sete partidos que compõem a base de apoio à pré-candidatura à reeleição de Jorge Seba (PSD), endossaram ontem a escolha do nome de Luiz Fernando Góes Liévana, o Torrinha (PL), para compor a chapa como pré-candidato a vice-prefeito. O anúncio da dupla, como antecipado pelo A Cidade, se deu durante uma cerimônia realizada no auditório da ACV (Associação Comercial de Votuporanga), com a presença de apoiadores.

Os partidos que formam o “grupão” são o PSD (presidido por Seba, mas no ato representado por Marcelo), PL (comandado por Marcello Stringari), Podemos (presidido por Rose Seba), MDB (dirigido por José Tatai), Republicanos (que tem Fábio Okamoto como dirigente), PP (presidido por Valmir Dornelas, mas no ato representado pelo assessor do deputado Fausto Pinato, Claudinho Craveiro) e o PSB (representado pelo vereador Jurandir Benedito da Silva). Após o anúncio de Torrinha, todos deram as mãos para simbolizar a união do grupo.

Em seu discurso, Jorge Seba agradeceu a todos que se apresentaram dentro do grupo como opções para compor a chapa junto com ele. Seba falou ainda do compromisso que firmou com o deputado Luiz Carlos Motta, onde o vice sairia do PL e disse que, dentre os nomes apresentados dentro da sigla, refletiu bastante até escolher Torrinha.

“O otimismo que tenho e a minha motivação de continuar trabalhando por Votuporanga agora está muito aumentado e revigorado. Nesse processo de escolha do nosso pré-candidato a vice-prefeito quero agradecer e cumprimentar a todos que se colocaram à disposição e espero que todos eles continuem conosco nesse momento seguinte”, disse o atual prefeito.

Já Torrinha, ao assumir o microfone, afirmou se sentiu tocado a ajudar a fazer mais por Votuporanga. Ele afirmou ainda que sua inspiração na política é justamente Jorge Seba e a primeira-dama Rose Seba.

“Quero agradecer a população de Votuporanga, pois a partir do momento em que eu coloquei à disposição o meu nome e fui conversar com várias lideranças fui incentivado. Esse é para mim um momento de muita alegria, de muita honra, e pode ter certeza, Jorge, que você terá um fiel escudeiro ao seu lado, para o que der e vier”, concluiu Torrinha.