Ville Hotel Gramadão doa 6 mil sabonetes para entidades de Votuporanga

Em momento de cuidado e atenção redobrado com a saúde, o hotel faz a doação do sabonete aos que necessitam do suporte

publicado em 14/04/2020

(Foto: Divulgação/Ville Hotel Gramadão)



Em mais uma atitude solidária de pessoas e empresas de Votuporanga, o Ville Hotel Gramadão doou 6 mil sabonetes para as entidades da cidade distribuírem aos seus assistidos.



Segundo nota divulgada pelo hotel, o momento exige cuidado redobrado e pensando nisso o Ville não iria deixar de contribuir por conta de sua responsabilidade social.



