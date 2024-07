Os moradores que fazem doações através da conta de água concorrem a prêmios incríveis, como televisões e celulares

publicado em 25/07/2024

Caia Marin levou para casa uma televisão nova (Foto: Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga, em parceria com a Saev Ambiental e a TV Unifev, promove a campanha "Saúde que dá Prêmios", uma iniciativa que une solidariedade e incentivo. Os moradores que fazem doações através da conta de água concorrem a prêmios incríveis, como televisões e celulares. Toda a renda arrecadada é destinada à manutenção dos atendimentos hospitalares, garantindo serviços de qualidade e humanizados para toda a comunidade.

Os ganhadores são moradores da rua Javari, na Vila Marin. A sorteada, Caia Marin, levou para casa uma televisão nova. Além dela, os vizinhos que também colaboraram foram presenteados com celulares, demonstrando a importância da participação coletiva.

Caia Marin destacou a importância do Hospital: "É um trabalho fantástico que a Santa Casa faz. Acho que toda a população deveria participar; é o mínimo que podemos fazer para ajudar a Santa Casa e reverter nesse trabalho bonito que a Instituição faz para a população de Votuporanga.”

Orides Favaron Favero, uma das ganhadoras de um celular, compartilhou sua alegria. “Estou muito feliz. É a segunda vez que recebo; primeiro foi uma televisão e agora um celular. Agradeço muito à Santa Casa por tudo de bom que ela faz pelo povo. Vou continuar contribuindo com R$ 15 por mês, pois sei que essa ajuda retorna em dobro para os pacientes”, afirmou.

Alcides Lamana, que veio representar seu neto Rafael, outro ganhador, também expressou seu compromisso com a Santa Casa: “Nem sei há quanto tempo colaboro com a Santa Casa, mas faço várias doações, inclusive nos meus aniversários, quando costumo pedir de presente uma caixa de leite que dou para a Instituição. A Santa Casa sempre nos atendeu muito bem, então temos o prazer de ajudar um pouco, com o que podemos”’, disse.

Sua participação faz a diferença!

A campanha “Saúde que dá Prêmios” não é apenas uma oportunidade de ganhar prêmios incríveis, mas uma forma de mostrar solidariedade e fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. A Santa Casa de Votuporanga depende da colaboração de cada um de nós para continuar oferecendo atendimentos de qualidade e humanizados.

Por que participar?

-Ajuda Direta aos Pacientes: Cada doação ajuda a manter e melhorar os serviços oferecidos pela Santa Casa, beneficiando diretamente os pacientes.

-Fortalecimento da Comunidade: Sua contribuição fortalece toda a comunidade, garantindo que todos tenham acesso a cuidados médicos essenciais.

- Prêmios Incríveis: Além de ajudar, você ainda concorre a prêmios como televisões e celulares, tornando a solidariedade ainda mais gratificante.

Faça Parte Desta Corrente de Solidariedade! Entre em contato no telefone 17 3405-9133 e fale com o setor de Captação de Recursos.