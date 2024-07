O tênis de mesa Sub-21 de Votuporanga teve um bom desempenho nos Jogos Regionais de Araçatuba

publicado em 25/07/2024

Times Sub-21 de tênis de mesa de Votuporanga

Daniel Marques

O tênis de mesa Sub-21 de Votuporanga teve um bom desempenho nos Jogos Regionais de Araçatuba. As finais da modalidade foram realizadas nesta terça-feira (23), as meninas ficaram com a prata e os garotos levaram o bronze.

O time feminino é composto por Engee Arielli Murakami Hernandes, Francielle Aparecida Coelho Tassi, Heloisa de Souza Amancio, Kaylla Barbosa Brito Santarelli, Pyetra Ketlyn Gonçalves Ribeiro e Sthefany Pelicer de Carvalho. Na final contra Mirassol, as meninas ficaram em segundo.