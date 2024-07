O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (23), no entroncamento das rodovias, no trevo que da acesso a cidade de Riolândia

publicado em 23/07/2024

O caso aconteceu por volta de 6h no trevo que dá acesso ao município de Riolândia (Foto: Rádio Povão Cardoso/Arquivo pessoal)

Fernanda Cipriano

O motorista de uma Ford/Pampa morreu, nesta terça-feira (23), em um acidente na rodovia Péricles Belini. O caso aconteceu por volta de 6h da manhã, no entroncamento entre as rodovias, em específico, no trevo que da acesso ao município de Riolândia. O cardosense Walter Carvalho Pinto morreu no local da batida.

De acordo com a ocorrência, o motorista da Pampa seguia pela rodovia Waldemar Lopes Ferraz (SP-322), quando, no momento em que ele atravessou a rodovia Péricles Belini, no trevo de acesso, foi surpreendido por um Ford/Fiesta, que seguia no sentido Votuporanga a Cardoso, que bateu na lateral de seu veículo, em específico na porta do motorista.

O impacto foi intenso, equipes da USA (Unidade de Suporte Avançado) estiveram no local para os primeiros socorros das vítimas, mas Walter Carvalho Pinto, de 70 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local do acidente.

A motorista do Fiesta ficou consciente e ainda passou pelo teste do bafômetro, com a Polícia Rodoviária, que não indicou álcool em seu corpo. Ela foi socorrida e encaminhada para o Pronto Socorro de Cardoso.

Walter Carvalho Pinto era morador de Cardoso, deixa a esposa, além dos demais familiares e amigos.