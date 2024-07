Em cerimônia no auditório da entidade, a empresária Natália De Haro foi empossada oficialmente como a primeira presidente mulher da ACV

publicado em 26/07/2024

Natália De Haro e empossada oficialmente, ontem à noite, como a primeira presidente mulher da ACV, junto de sua nova diretoria (Foto: A Cidade)

Com a presença de lideranças políticas, convidados, comunidade e imprensa, a Associação Comercial de Votuporanga realizou na noite de quinta-feira (25) a posse de sua nova diretoria para a gestão 2024/2025. Em cerimônia no auditório da entidade, a empresária Natália De Haro foi empossada oficialmente como a primeira presidente mulher da ACV.

Em seu discurso, Natália enalteceu a gestão de Glauco Ventura, seu antecessor, que, para ela, fez uma grade gestão frente à ACV. Ela também se comprometeu a dar continuidade ao trabalho por ele iniciado, além de implementar novos projetos.

“Estou aqui para representar o empresário, representar o comércio, e dar mais voz a essas mulheres que, afinal de contas, são maioria no nosso setor. Nesse último mês me surpreendi com tanto carinho e brilho no olhar de cada uma delas que vieram me parabenizar e oferecer apoio. Eu quero promover uma aproximação ainda maior com essas mulheres e incentivar a presença delas nas atividades da ACV”, disse.

Um dos pontos mais aplaudidos de seu discurso, no entanto, foi o momento em que reverenciou o seu pai, o pioneiro do comércio de Votuporanga, Sebastião De Haro. Sebastião já presidiu a ACV e isso, segundo Natália, aumenta ainda mais a sua responsabilidade de promover uma boa gestão frente à entidade de classe.

“Dentre todas as responsabilidades que tenho, tem uma delas que toca no meu coração, na minha alma, que é ser filha do Sebastião de Haro, minha maior referência de trabalho e dedicação. Me faltam palavras para expressar tamanha admiração por toda a sua genialidade profissional. Tenho tantas lembranças de quando ele me levava nos eventos da Associação e lá ele assumia o microfone e hoje eu estou aqui desse lado. Espero contribuir por nosso comércio e deixar a minha marca, assim como você fez. Ser motivo de orgulho é, com certeza, uma das maiores motivações para eu estar aqui hoje”, concluiu.