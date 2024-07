O evento tem mobilizado mais de 2 mil professores em palestras e demais atividades

publicado em 26/07/2024

A abertura do 9º Congresso Internacional de Educação aconteceu ontem pela manhã (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

O primeiro dia do Cienp (Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista) reuniu uma multidão de educadores de todo Brasil na estrutura que foi preparada na Cidade Universitária da Unifev, em Votuporanga. O evento tem mobilizado mais de 2 mil professores em palestras e demais atividades.

As oficinas continuam no dia de hoje, de acordo com o organizador e presidente da ADE (Arranjo de Desenvolvimento da Educação) Noroeste Paulista, Marcelo Batista, são mais 40 oficinas de workshop que vão desde um aprendizado mais pontual e até o específico.

“Votuporanga hoje mais uma vez está no palco de um cenário gigantesco para discutir educação pública, educação pública de qualidade, formação docente, como trabalhar a questão da alfabetização com as nossas crianças e a educação. Nós estamos em aproximadamente mais de 100 municípios de todo o Brasil”, disse ele em entrevista a Cidade FM.

Ele relatou que o congresso caminha junto com os índices atuais da educação de Votuporanga, que se tornou uma referência a nível Brasil. “Isso nós vemos nos índices seja no investimento na infraestrutura das nossas escolas e principalmente naquela pessoa que vai conduzir esse processo, que são os nossos educadores que estão presentes nesse evento também”, completou Marcelo.

O tema desse ano “Fluência Leitora - Um marco na Educação Brasileira”, trata sobre os pós pandemia das crianças em processo de alfabetização.

“Nós temos aí Márcia Bernardes, que é coordenadora e idealizadora do programa Alfabetiza Juntos, a formação, as orientações necessárias para que as crianças possam receber o conhecimento de uma forma mais assertiva em sala de aula para contribuir com a melhora, com a recomposição de aprendizagem, principalmente com o resgate desse período de tempo, eu não costumo dizer perdido, mas de desafio que nós vivemos em 2020 e 2021”, relatou ele.

O Cienp está na sua nona edição e para Marcelo o sucesso do evento só se deu, até o momento, por toda a equipe que faz parte da organização do evento desde o comitê gestor até o processo final, que faz de tudo para o evento acontecer.