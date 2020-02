Inauguração está marcada para esta quarta-feira, dia 5, a partir das 19h; novo bar fica na rua Mato Grosso, 3341, no Centro

publicado em 05/02/2020

'Seu Bar' fica na rua Mato Grosso, 3341, no antigo Restaurante Casarão (Foto: A Cidade)

Da redaçãoNesta quarta-feira, a partir das 19h, o 'Seu Bar' abre suas portas em Votuporanga. Sucesso em Rio Preto, o mais novo bar da cidade chega com a promessa de ser o ponto de encontro da galera. Cardápio variado com porções, cervejas de diversas marcas e aquele chopp de dar água na boca. O 'Seu Bar' também garante que tem um preço diferenciado.Instalado na rua Mato Grosso, 3341, no Centro (antigo Restaurante Casarão), o espaço foi todo reformado pensando no melhor ambiente para receber o público. No cardápio estão itens que já são consagrados na matriz de Rio Preto. Uma das novidades possíveis de se provar é a "Régua 2.0", uma espécie de quatro porções em uma. A porção de ceviche também é outro carro chefe da casa, além de outras tradicionais porções.No quesito bebidas, o 'Seu Bar' terá as principais marcas de cerveja disponíveis ao gosto do cliente. O chopp é outro item que tem lugar especial no bar. Servido em canecas personalizadas, a casa promete aquele chopp caprichado. Uma das especialidades do 'Seu Bar' é a carta de drinks. São diversas opções com vodka, whisky, gin, entre outras bebidas.O "Seu Bar' funcionará de terça à domingo e terá ainda horários especiais de happy hour com super descontos em bebidas e porções. Para os amantes do futebol, o novo bar da cidade também irá transmitir os principais campeonatos do Brasil e do mundo.