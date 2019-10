A rede informa que segue com a direção e as atividades normais nas unidades 2, antigo Teco-teco, e unidade 4, antigo Lusitana

publicado em 21/10/2019

Santa Cruz vende suas duas principais unidades para o Amigão Supermercados

Da redaçãoA Rede Santa Cruz de Supermercados, que desde 1960 está aberta em Votuporanga, concretizou nesta segunda-feira a venda das unidades 1, em frente a Catedral na rua Amazonas, e unidade 3, no bairro Pozzobon, para a empresa CSD - Companhia Sula Americana de Distribuição, proprietária da marca Amigão Supermercados.A Rede Santa Cruz informa que segue com a direção e as atividades normais nas unidades 2, na rua Itacolomi (antigo Teco-teco), e unidade 4, na rua Amazonas (antigo Lusitana).O Amigão supermercados faz parte de uma rede de lojas chamada Cia Sulamericana de Distribuição. É a 17ª maior empresa supermercadista do País. Atualmente está com 13 lojas (chegará a 15) da marca Amigão no estado de SP, presente em 8 municípios, sendo eles: Lins, Assis, Marilia, Promissão, Araçatuba, Birigui, Fernandópolis e agora Votuporanga.Em maio de 2016 a rede inaugurou um Centro de Distribuição do Amigão Supermercados na cidade de Lins para dar suporte a operação das lojas. Este Centro de Distribuição conta com 5.000m2 de área de estocagem e aproximadamente 7.000 produtos passam por ele, movimentando em torno de 400.000 caixas por mês.