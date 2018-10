A Educapi/Fael, que é polo em Votuporanga, esteve representado pelos seus sócios proprietários Antônio Alberto Casali e Thiago Henrique Pires

publicado em 04/10/2018

Aconteceu em Curitiba-PR o Congresso Nacional FAEL - Faculdade Educacional da Lapa (Foto: Divulgação)

Nos dias 19 e 20 de setembro aconteceu em Curitiba-PR o Congresso Nacional FAEL (Faculdade Educacional da Lapa) com os 480 polos espalhados em todo o Brasil.

A Educapi/Fael, que é polo em Votuporanga, esteve representado pelos seus sócios proprietários Antônio Alberto Casali e Thiago Henrique Pires. “Nestes dois dias tivemos a oportunidade de além de integralizarmos com os outros polos das mais variadas localidades do país, trocamos experiências e ações, pudemos também adquirir novas ferramentas para os novos desafios do próximo ano”, disse Thiago Henrique Pires.

A FAEL, faz anualmente este Congresso, onde tem por objetivo explanar as ações executadas, além de apresentar as novas estratégias e novos produtos tanto dentro da Graduação, como também na Pós-Graduação. Na Campanha 2017/18, a Faculdade atingiu todos os objetivos traçados para o período.

“Iremos a partir de 2019, além dos 30 cursos de Graduação já oferecidos pela FAEL, teremos como uma das novidades os cursos de Serviço Social e Educação Física (bacharelado e licenciatura), bastante procurados. Temos também como novidade cursos de extensão e mestrado EAD Internacional em parceria com Universidade de Fênix (EUA)”, completou Antonio Alberto Casali.

Os sócios da Educapi/FAEL, também aproveitaram o Congresso para assinatura do contrato do polo de Araçatuba, onde a partir de outubro, passarão a ser comandado pelos mesmos.