Depois de confirmar Márcia Prado na Secretaria de Saúde, o prefeito eleito João Dado já tem um nome confirmado para Educação

publicado em 16/12/2016

Encarnação Manzano é a nova secretária de Educação





A nova secretária Encarnação Manzano tem experiência na área Educacional e já ocupou o cargo de reitora da Unifev. Um dos primeiros desafio de Encarnação Manzano à frente da Educação será contornar as diversas críticas que a pasta vem recebendo com as revelações de agressões de educadores a crianças nas creches do município.





Na tarde desta sexta-feira (16), o prefeito eleito João Dado revelou que a educadora ex-vereadora Encarnação Manzano é a escolhida para comandar a Secretaria de Educação a partir de 1º de janeiro de 2017. Ela irá substituir a atual secretária Silvia Cristina Rodolfo. Já nesta semana João Dado havia anunciado Márcia Prado Reina para a Secretaria de Saúde.