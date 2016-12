Prefeito eleito anunciou na manhã desta quarta-feira nomes que farão parte de seu secretariado a partir de 1º de janeiro de 2017

publicado em 28/12/2016

Gaspar (SD) é o novo secretário de Obras (Foto: Fábio Ferreira/A Cidade)

Fábio Ferreira

Na manhã desta quarta-feira (28), no Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, o prefeito eleito João Dado (SD) apresentou os nomes que irão compor o seu secretariado a partir de 1º de janeiro de 2017. A novidade foi o anúncio do vereador Gilmar Aurélio (SD), o Gaspar, como secretário de Obras, que substituirá o atual Waldir Petenucci.

Com mandato desde 2000 na Câmara Municipal, e reeleito recentemente com 788 votos pelo Partido Solidariedade, a saída de Gaspar para o Executivo abre espaço na Casa de Leis para o segundo suplente da coligação SD/PP/PR, o juiz aposentado Dr. Antônio Carlos Francisco (SD), que fica com a vaga e deverá ser o braço direito de Dado no Legislativo.

O primeiro suplente da coligação SD/PP/PR, Valentim Élcio Curti (SD), herdou a vaga de Emerson Pereira (SD), que conforme o jornal A Cidade antecipou foi convidado para retornar a Secretaria de Direitos Humanos.