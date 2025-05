A instituição de ensino realiza mais uma edição da sua Jornada Pedagógica e já adianta que em breve promoverá uma fantástica Feira de Tecnologia, aberta à comundade

publicado em 10/05/2025

Grupo Educacional Faveni, com apoio do Sebrae, promove de 12 e 14 de maio a “VII Jornada Pedagógica (Foto: Futura)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Faculdade Futura de Votuporanga – Grupo Educacional Faveni, com apoio do Sebrae, promove de 12 e 14 de maio a “VII Jornada Pedagógica – Organizar para Incluir”, que será realizada no auditório do Sebrae, na Avenida Wilson de Souza Foz, 5137 - San Remo.O evento contará com uma programação de palestras voltadas à formação de educadores e demais profissionais da área, com enfoque na inclusão e práticas pedagógicas inovadoras. A inscrição é solidária e deve ser feita presencialmente na Faculdade Futura mediante a doação de um litro de leite longa vida por participante. Mais informaões podem ser obtidas pelo telefone (WhatsApp) (17) 99645 – 5803.Segundo o professor Tiago Moreno, gestor da Faculdade Futura, a Jornada Pedagógica é um espaço estratégico de escuta, troca e renovação. “Ao valorizar temas sociais urgentes e contar com vozes reconhecidas na área, o evento fortalece o compromisso da instituição com uma educação transformadora e emancipadora, voltada à formação de profissionais mais conscientes, críticos e preparados para os desafios do mundo contemporâneo”, comentou.A abertura da jornada será na segunda-feira (12), com palestra de Joelma Caparroz, que abordará o tema “Avaliação Neuropsicológica e Psicopedagogia no TEA: Desafios e Estratégias para Educadores!”. A palestrante explicará como os processos avaliativos podem ser aliados no processo de inclusão e aprendizagem de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no ambiente escolar. De acordo com ela, o objetivo é esclarecer aos futuros educadores quais instrumentos são utilizados na avaliação neuropsicológica e psicopedagógica, o que eles revelam sobre o funcionamento cognitivo, emocional e adaptativo do aluno, e como essas informações podem orientar práticas pedagógicas individualizadas.Joelma afirma ainda que trará exemplos práticos e estratégias aplicáveis em sala de aula, com foco no desenvolvimento global da criança, promovendo sua socialização, comunicação e autonomia. “A temática é considerada essencial para preparar o educador a lidar com a diversidade presente nas salas de aula. A compreensão dos limites e potenciais de cada criança, baseada em dados avaliativos, permite ao pedagogo atuar de forma mais segura em conjunto com profissionais como psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos e terapeutas, fortalecendo uma abordagem realmente inclusiva e humanizada”, falou.Na terça-feira (13), o encontro segue com a participação de Wesley Cristina Bego Rossini, que falará sobre “Contação de Histórias: por onde começar?”. Encerrando o evento, na quarta-feira (14), Sílvia Letícia Faria discorrerá sobre “A importância da organização dos espaços escolares para o aprendizado infantil”.Feira de TecnologiaA Faculdade Futura não para. A direção já está preparando a “Feira de Tecnologia”, evento que tem como objetivo destacar os impactos que a sociedade vivenciou ao longo dos anos, por meio da exposição de objetos que marcaram diferentes momentos da nossa história. “Este projeto integra as ações de curricularização da extensão, promovendo a articulação entre conhecimento acadêmico e vivências sociais”, explicou o professor Tiago Moreno. Em breve, a instituição de ensino divulgará mais informações.