A palestra da noite de hoje tem como tema “Contação de Histórias: por onde começar?”

publicado em 13/05/2025

O evento tem reunido estudantes, professores e gestores educacionais interessados em ampliar seus conhecimentos e refletir sobre práticas pedagógicas inclusivas (Foto: Futura)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brApós a abertura realizada na noite desta segunda-feira (12), tem continuidade hoje a “VII Jornada Pedagógica – Organizar para Incluir”, promovida pela Faculdade Futura de Votuporanga, com apoio do Sebrae.O evento, que reúne estudantes e profissionais da área da educação, acontece no auditório do Sebrae, localizado na avenida Wilson de Souza Foz, 5.137, no bairro San Remo, em Votuporanga, e segue até amanhã, com uma programação voltada à formação pedagógica e à inclusão no ambiente escolar.A abertura da jornada contou com a presença de Joelma Caparroz, que ministrou a palestra “Avaliação Neuropsicológica e Psicopedagogia no TEA: Desafios e Estratégias para Educadores!”. Durante a apresentação, a palestrante abordou os principais aspectos relacionados aos processos de avaliação de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), explicando como esses instrumentos podem servir de apoio no desenvolvimento de práticas educacionais inclusivas.A programação da jornada prossegue nesta noite com a palestra da pedagoga Wesley Cristina Bego Rossini, profissional com Especialização em Coordenação Pedagógica e em Psicopedagogia Institucional. Formada em Pedagogia, Wesley é também idealizadora e fundadora da Escola Infantil Kindergarten School, situada em Votuporanga. A palestra conduzida por ela tem como tema “Contação de Histórias: por onde começar?” e trata da relevância da prática da contação de histórias no contexto da educação infantil.De acordo com a pedagoga, a contação de histórias é uma ferramenta pedagógica valiosa, capaz de promover o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e cognitivas, além de estimular o pensamento, a comunicação e a imaginação das crianças. “A contação de histórias é uma estratégia poderosa, a qual desenvolve o socioemocional, cognitivo, pensamento, comunicação, estimula a imaginação. Proporciona experiências lúdicas e prazerosas, contribui para a formação de leitores”, falou.O conteúdo da palestra busca orientar os participantes sobre os primeiros passos para implementar essa prática em sala de aula, com foco em criar vínculos afetivos entre educadores e crianças por meio do universo narrativo.A “VII Jornada Pedagógica – Organizar para Incluir” será encerrada amanhã, com a palestra de Sílvia Letícia Faria. A convidada falará sobre “A importância da organização dos espaços escolares para o aprendizado infantil”.O evento tem reunido estudantes, professores e gestores educacionais interessados em ampliar seus conhecimentos e refletir sobre práticas pedagógicas inclusivas, com o objetivo de contribuir para uma educação mais equitativa e eficaz.