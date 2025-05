As médicas Tatiane Brasil de Souza Pretto e Kally Eduarda Gonçalves de Lima atualmente integram o quadro de professores e lecionam no Centro Universitário de Votuporanga

publicado em 02/05/2025

as médicas Tatiane Brasil de Souza Pretto e Kally Eduarda Gonçalves de Lima (Foto Unifev)

Da sala de aula ao corpo docente. Esse foi o caminho percorrido pelas ex-alunas do curso de Medicina da Unifev, as médicas Tatiane Brasil de Souza Pretto e Kally Eduarda Gonçalves de Lima, que após se especializarem em programas de residência conceituados, atualmente integram o quadro de professores e lecionam no Centro Universitário de Votuporanga.Com a ascensão profissional, veio a responsabilidade de inverter os papéis. Tendo vivenciado o curso de Medicina como estudantes, ambas compreenderam o impacto do corpo docente na formação dos futuros médicos. “O engajamento acadêmico dos professores possibilitou meu envolvimento com o objeto do conhecimento e o espaço de aprendizagem. Ademais, favoreceu o processo de compreensão e valorização dos sujeitos envolvidos, bem como a oportunidade de experiências significativas nas atividades de ensino e de aprendizagem”, ressaltou Tatiane.Kally compartilha do mesmo sentimento. “Ter vivenciado o curso de Medicina na Unifev como aluna e agora como professora é uma fonte de grande orgulho e gratidão. Formar-me nessa Instituição e, hoje, fazer parte do corpo docente é uma conquista tanto pessoal quanto profissional. É um enorme prazer dividir o dia a dia com profissionais que foram meus mestres”, enfatizou.Segundo ela, todo esse conhecimento é agora parte da formação de seus alunos. “Acredito que a Unifev desempenha um papel fundamental na educação do médico atual, ao basear-se em evidências e disponibilizar recursos tanto físicos quanto tecnológicos. Além disso, adotamos um método de estudo em espiral, que permite ao aluno revisitar e reaprender todo o conteúdo sob diferentes perspectivas, promovendo uma compreensão mais completa do paciente, sendo este um aspecto especialmente importante nos dias de hoje”, afirmou Kally.Dentre as qualidades que considera essenciais tanto para um bom professor quanto para um bom médico, estão valorizar a escuta, atender com empatia e construir uma relação genuína. “São aspectos que fazem toda a diferença e foram essenciais na minha formação, influenciando significativamente a profissional que me tornei”, apontou Kally.Tatiane também julga fundamental a afetividade na relação pedagógica, “por oportunizar respeito, cuidado, cooperação, diálogo, escuta e vínculo, aumentando aderência, interesse, motivação, satisfação e sucesso acadêmico entre os envolvidos”, completou.O coordenador do curso, Prof. Dr. Wagner Moneda Telini, enxerga a docência como mais uma área de atuação para os recém-formados em Medicina. “A conclusão da graduação abre um vasto horizonte profissional, e a formação para a docência é um caminho promissor. Para nós, lecionar é mais que uma profissão, é uma vocação. Receber hoje nossas ex-alunas é motivo de grande alegria e reforça a convicção de que nosso trabalho tem sido bem-sucedido”, concluiu.O Vestibular de Medicina 2025 acontecerá no dia 8 de junho e a prova será aplicada simultaneamente em Votuporanga/SP, Campinas/SP, Uberlândia/MG e Goiânia/GO, ampliando o acesso dos candidatos ao processo seletivo.O exame é realizado pela Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto (Faperp). As inscrições podem ser efetuadas pelo site unifev.edu.br/medvotu até o dia 26 de maio. O valor é de R$ 350. Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas na Central de Relacionamento da Unifev pelo WhatsApp: (17) 3405-9990.