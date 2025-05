Equipes de vôlei feminino e futsal (masculino e feminino) se classificaram para a fase regional de maio a junho

publicado em 02/05/2025

Esta competição estadual é importante para promover a atividade física e a competição saudável (Foto: Unifev)

Em abril, estudantes do Colégio Unifev participaram da fase sub-regional dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp), que reuniu escolas públicas e privadas dos municípios pertencentes à área de atuação da Diretoria de Ensino de Votuporanga, nas categorias Mirim (Ensino Fundamental - Anos Finais) e Infantil (Ensino Médio). As partidas aconteceram no CSU e no Ginásio Mário Covas, em Votuporanga.Treinados pelos professores de Educação Física: Antônio Benjamin da Silva (Toninho), Christiane Furia e Leonardo Rodrigo Eduardo, as equipes do Colégio Unifev competiram nas modalidades de futsal, basquete, voleibol e handebol. As equipes de voleibol feminino, futsal masculino e feminino garantiram vaga para a fase regional do Jeesp, programada para ocorrer entre 5 de maio e 13 de junho.A diretora, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes, elogiou a participação dos atletas. “Reconhecemos a importância do esporte e os benefícios que proporciona às nossas crianças e jovens. Esta competição estadual é importante para promover a atividade física e a competição saudável. Parabéns aos nossos alunos que, com muita dedicação, conquistaram essas merecidas vagas para a próxima fase. Desejamos sucesso na etapa regional que começará”, concluiu.