O objetivo foi a captação de recursos e o fortalecimento de parcerias, especialmente para ações voltadas ao bem-estar animal

publicado em 08/04/2025

os vereadores Dr. Leandro e Ricardo Bozo, da Câmara Municipal de Votuporanga, estiveram recentemente em São Paulo (Foto: Assessoria)

Em mais uma agenda em prol da população votuporanguense, os vereadores Dr. Leandro e Ricardo Bozo, da Câmara Municipal de Votuporanga, estiveram recentemente em São Paulo, onde cumpriram uma série de reuniões com deputados estaduais e órgãos do Governo do Estado.O objetivo foi a captação de recursos e o fortalecimento de parcerias, especialmente para ações voltadas ao bem-estar animal. Um dos principais pedidos feitos pelos parlamentares foi a destinação de verbas para a instalação de Pet Places em diversas praças da cidade. A proposta visa criar espaços seguros, acessíveis e estruturados para o lazer e o cuidado com os animais de estimação.“Estamos avançando em um projeto que proporciona mais qualidade de vida não só para as pessoas, mas também para os nossos amigos de quatro patas. É uma iniciativa que une saúde, lazer e cidadania”, destacou o vereador Dr. Leandro.Além disso, os vereadores visitaram a Coordenadoria Estadual de Defesa Animal, onde discutiram a formalização de uma parceria entre o Centro de Proteção da Vida Animal (CPVA), a Secretaria Estadual da Saúde e a própria coordenadoria. A intenção é integrar ações voltadas à proteção, reabilitação e convivência de animais, inclusive os resgatados de maus-tratos, oferecendo infraestrutura adequada em ambientes públicos.Durante o encontro, eles foram recebidos pela coordenadora estadual Rebecca Politti, que ouviu as demandas e se comprometeu a analisar os pedidos, com possibilidade de apoio técnico e financeiro para a implantação do projeto.Outro ponto importante da agenda foi a passagem pelo gabinete do deputado estadual Carlão Pignatari, onde o vereador Ricardo Bozo solicitou recursos para a aquisição de uma ambulância destinada ao Mini-Hospital do bairro Pozzobon.“Esse veículo proporcionará melhores condições de transporte para os pacientes, garantindo um atendimento mais ágil e eficiente, além de contribuir significativamente para a qualidade dos serviços prestados à comunidade”, afirmou Bozo.Os parlamentares destacaram que a busca por parcerias e investimentos em São Paulo é constante, e que o trabalho é realizado com comprometimento, planejamento e foco na melhoria da qualidade de vida em Votuporanga.“Seguimos trabalhando com seriedade e responsabilidade para transformar nossa cidade em um lugar cada vez mais inclusivo e acolhedor para todos”, completou Ricardo Bozo.A expectativa é de que parte dos recursos pleiteados seja liberada ainda este ano, viabilizando a execução dos projetos, em especial a criação dos Pet Places em bairros estratégicos da cidade.