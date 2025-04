Geral

Unifev promove curso de criação de conteúdo para as redes sociais

A atividade, aberta à comunidade, é uma iniciativa do curso de Publicidade e Propaganda, e está com as inscrições abertas no site da Instituição

publicado em 07/04/2025

Publicidade e Propaganda da Unifev realiza a extensão “Como planejar, criar e entregar conteúdo de qualidade para redes sociais do seu cliente” no dia 17 de maio (Foto: Unifev)

Com o objetivo de fortalecer a presença das marcas e negócios, atribuindo mais relevância no cenário digital, o curso de Publicidade e Propaganda da Unifev realiza a extensão “Como planejar, criar e entregar conteúdo de qualidade para redes sociais do seu cliente” no dia 17 de maio (sábado).



Os interessados já podem se inscrever pelo unifev.edu.br/conteudoredes até o dia 10 de maio. A capacitação será ministrada pelo especialista Gabriel Soares Gimenez.



A aula será presencial, das 8h30 às 11h30, na startup da Cidade Universitária da Instituição, tendo como foco o diagnóstico de problemas e a análise crítica e criativa. Os participantes trabalharão com desafios reais em diferentes áreas de negócios, utilizando técnicas de storytelling para desenvolver soluções narrativas e conexões com o público.



De acordo com a coordenadora da graduação, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, o projeto de extensão foi pensado a partir de um ambiente digital dinâmico em que as mídias sociais são fundamentais para esta nova realidade, ao mesmo tempo em que existe dificuldade inicial ao criar conteúdo estratégico. “Nosso objetivo é aplicar conhecimentos práticos para otimizar a comunicação e expandir o alcance digital, impulsionando o crescimento e a visibilidade dos clientes dos participantes”.



