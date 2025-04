Doses estarão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, para público prioritário

publicado em 04/04/2025

Todas as Unidades Básicas de Saúde de Votuporanga iniciarão a vacinação contra a gripe (Foto: Prefeitura de Votuporanga))

A partir desta segunda-feira (7), todas as Unidades Básicas de Saúde de Votuporanga iniciarão a vacinação contra a gripe. As doses do imunizante estarão disponíveis das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, para o público prioritário.

Estão no grupo de prioridade crianças de 6 meses a menores de 6 anos (até 5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos acima 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, profissionais de saúde, motoristas e caminhoneiros, professores das escolas públicas e privadas, trabalhadores de segurança e salvamento, trabalhadores portuários, quilombolas, população fluvial , ribeirinhas e profissionais dos correios.

A vacina é trivalente, portanto, protege contra dois tipos de Influenza A (H1N1 e H3N2) e contra o Influenza B. A vacinação é considerada a melhor estratégia de prevenção contra a doença e possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo o agravamento dos casos, as internações e o número de óbitos, além de diminuir também a sobrecarga sobre os serviços de saúde.

Além do imunizante contra a gripe, também estão disponíveis nas unidades outras doses que compõem o calendário de vacinação. Uma ótima oportunidade para manter a cartão de vacina atualizado.

"A vacina é nossa principal defesa contra as complicações graves da doença que podem levar à hospitalização e até ao óbito. A gripe é altamente contagiosa e se espalha facilmente, especialmente em ambientes fechados como escolas e locais de trabalho. Ao nos vacinarmos, estamos nos prevenindo e também protegendo aqueles que estão ao nosso redor, incluindo crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, que são mais vulneráveis", ressalta Ivonete Félix, secretária Municipal da Saúde.