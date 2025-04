Iniciativa tem como objetivo levar capacitação educacional e fortalecer setor cultural

publicado em 14/04/2025

O Sebrae-SP deu mais um passo em suas ações ao estabelecer uma parceria com o município de Américo de Campos (Foto: SEBRAE-SP)

O Sebrae-SP deu mais um passo em suas ações ao estabelecer uma parceria com o município de Américo de Campos. Em reunião realizada na sede da Prefeitura, na sexta-feira (11), foram apresentados projetos voltados à educação empreendedora e ao fortalecimento das políticas culturais da cidade.Durante o encontro, o gerente regional do Sebrae-SP Jorge Zanetti e a analista de negócios Carla Bussoloti apresentaram estratégias para implantar no município a abordagem da educação empreendedora.“A metodologia utilizada nas ações de educação empreendedora propõe o desenvolvimento de competências como criatividade, inovação, colaboração, percepção de oportunidades e capacidade de ação entre estudantes, educadores e gestores educacionais”, explicou Carla.Além do eixo educacional, a reunião abordou possibilidades de fomento à cultura local. O Sebrae-SP apresentou o programa Crie Políticas Públicas, que oferece consultorias técnicas a municípios interessados em estruturar e operacionalizar a Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), além de auxiliar na prestação de contas da Lei Paulo Gustavo (LPG) e no fortalecimento dos Sistemas Municipais de Cultura.“O recurso está à disposição. O Sebrae-SP entra com as consultorias para auxiliar na idealização e planejamento dos projetos de acordo com o que é demandado em cada um dos editais. Esse é o papel do Sebrae, ser a ponte para a concretização e auxílio de nossos parceiros”, ressaltou o gerente Jorge Zanetti.