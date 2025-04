A rotina de quem precisa de hemodiálise exige força, coragem e, muitas vezes, renúncia. São horas conectados a máquinas, dias marcados por tratamentos e uma batalha diária pela vida

publicado em 19/04/2025

Aprevo entrega 300 kits com bombons para pacientes da diálise da Santa Casa (Foto: Santa Casa)

A rotina de quem precisa de hemodiálise exige força, coragem e, muitas vezes, renúncia. São horas conectados a máquinas, dias marcados por tratamentos e uma batalha diária pela vida. Mas em meio a essa caminhada desafiadora, gestos de afeto fazem toda a diferença, como o da Aprevo (Associação dos Pacientes Renais de Votuporanga), que nesta Páscoa entregou 300 kits com bombons aos pacientes da Unidade de Diálise da Santa Casa de Votuporanga.

A ação, que já se tornou tradição, foi muito além do simbolismo do chocolate. Foi um lembrete de que cada paciente é importante, lembrado e cuidado com carinho. O brilho nos olhos, os sorrisos tímidos, os abraços apertados e até lágrimas discretas mostraram que aquele momento era especial, e profundamente significativo.

Para o presidente da Aprevo, Dimas Geraldo, a entrega dos kits é um compromisso anual com o amor e a empatia. “Fazemos isso de coração, todos os anos. É uma forma de mostrar que eles não estão sozinhos. Sabemos das dificuldades que cada um enfrenta, então nosso desejo é levar um pouco de alegria, de afeto, e transformar esse dia em algo mais leve. Cada sorriso que recebemos é um presente para nós também”, disse.

A psicóloga da Unidade de Diálise, Luciana Maranho, reforçou o poder desse cuidado emocional:

“A Páscoa simboliza renascimento, acolhimento e esperança — e essa ação representa tudo isso. Quando o paciente recebe esse gesto, ele sente que é visto, reconhecido. Isso fortalece os vínculos, humaniza o tratamento e cria um ambiente de afeto dentro da unidade. A Aprevo faz parte da nossa história”, destacou.