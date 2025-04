Mais de 30 empresários votuporanguenses participaram do encontro onde receberam propostas de investimentos com renda passiva

publicado em 25/04/2025

Franclin Duarte

Sucesso total. Essa é a avaliação do jantar de negócios promovido pela Imobiliária Na House em parceria com a renomada Vitacon Incorporadora, na noite de quarta-feira (23). Mais de 30 empresários votuporanguenses participaram do encontro, onde receberam propostas de investimentos com renda passiva.

O encontro teve como propósito apresentar aos convidados um portfólio seleto com mais de 25 oportunidades de investimentos. O grande diferencial da proposta está no perfil arrojado do público-alvo, que tem caráter visionário, e o perfil promissor dos projetos oferecidos.

De acordo com a empresária Raphaella Hara, que comanda a Imobiliária Na House ao lado do marido Daniel Hara, o evento superou as expectativas. “Foi muito melhor do que imaginávamos. Convidamos 30 investidores com o objetivo de apresentar uma proposta concreta de geração de renda passiva, com segurança e alta rentabilidade. E o resultado foi incrível”, destacou.

Durante o jantar, os participantes tiveram acesso a informações detalhadas sobre os empreendimentos da Vitacon – empresa com mais de 100 produtos entregues na capital paulista e atuação internacional. Todos os imóveis são localizados na cidade de São Paulo, onde a demanda por locação se mantém alta, garantindo rentabilidade contínua. “A Vitacon não tem atuação no interior, é focada 100% em São Paulo. Isso porque lá a ocupação é contínua, a cidade não para. E é isso que garante o retorno expressivo para o investidor”, explicou Raphaella.

Outro destaque do evento foi a presença do gerente comercial e embaixador da Vitacon, que esteve em Votuporanga para apresentar os produtos disponíveis, com valores a partir de R$ 400 mil e rentabilidade mensal de até 1,4%, bem acima da média local. Além disso, os investimentos geram, em média, uma rentabilidade de 92%. “Aqui em Votuporanga, os investimentos geralmente giram em torno de 0,7% ao mês.



Então, essa é uma oportunidade para investidores que não têm medo de expandir seus horizontes”, pontuou.

A administração dos imóveis adquiridos pelos investidores é feita pela Housi, empresa do mesmo grupo da Vitacon, especializada na gestão de condomínios e locações. “O investidor não precisa se preocupar com nada. A Housi entrega o imóvel pronto, mobiliado, e faz toda a administração da locação. A renda gerada cai automaticamente na conta do cliente, de forma líquida”, afirmou Raphaella.

Apesar de ser uma proposta ainda nova para muitos votuporanguenses, a empresária acredita que o modelo já começa a conquistar espaço na cidade. “Mesmo os investidores mais conservadores ficaram impressionados com os números. Alguns deles fecharam negócio ali mesmo, no jantar. Sabemos que tudo que é novo assusta, mas mostramos que se trata de uma operação segura, transparente e com histórico comprovado”, finalizou.

A Imobiliária Na House é a representante exclusiva dos produtos Vitacon na região e oferece consultoria completa para quem deseja investir com foco em renda passiva. A parceria reforça a vocação da empresa em trazer soluções inovadoras para o público de Votuporanga e região.

