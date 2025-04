O ex-vereador de Votuporanga, José Pedro Emídio de Souza, mais conhecido como "Jacaré", lança no próximo dia 25 seu primeiro livro, intitulado “Um Caipira na Cidade Grande”

publicado em 15/04/2025

O ex-vereador, José Pedro Emídio de Souza, mais conhecido como "Jacaré", passou pelo A Cidade para falar do lançamento (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O ex-vereador de Votuporanga, José Pedro Emídio de Souza, mais conhecido como "Jacaré", lança no próximo dia 25 seu primeiro livro, intitulado “Um Caipira na Cidade Grande”. O evento será realizado no Rancho de Luz, no bairro Solo Sagrado, em São José do Rio Preto, e deve reunir familiares, amigos e convidados. Bombeiro civil de profissão, Jacaré atualmente reside na capital paulista.

A obra é uma autobiografia que narra a trajetória do ex-parlamentar desde suas origens no interior até sua chegada à metrópole. “No livro, conto alguns causos da minha vida e também incluo muitas fotos dos trabalhos que fiz em várias cidades”, relatou Jacaré.

Ele foi vereador em Votuporanga entre os anos de 1989 e 1992, ganhando notoriedade por seu estilo simples e direto. Durante a campanha, circulava pelas ruas da cidade com um jacaré de madeira pendurado na garupa de sua bicicleta, acompanhado de um alto-falante, com o qual pedia votos. A abordagem inusitada conquistou os eleitores e garantiu sua eleição.

Um de seus discursos mais lembrados ocorreu logo no início do mandato, quando, em tom espontâneo, revelou que havia usado o primeiro salário de vereador para, pela primeira vez, dormir com a esposa em um hotel. A declaração gerou risos e se tornou um dos episódios marcantes de sua passagem pela Câmara.