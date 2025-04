Os donativos foram destinados para a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Irmão Mariano Dias, Recanto Tia Marlene, Lar Viver Bem, Lar São Vicente de Paulo e a Escola Estadual Park Residencial Colinas

publicado em 19/04/2025

Estudantes de Medicina da Unifev doam mais de 500 caixas de bombons a entidades assistenciais (Foto: Unifev)

Com o objetivo de tornar a Páscoa mais doce e acolhedora para muitas pessoas, os estudantes do curso de Medicina da Unifev protagonizaram uma ação solidária que resultou na arrecadação e doação de 504 caixas de bombons a instituições assistenciais de Votuporanga. A mobilização aconteceu ao longo das últimas semanas, com o apoio do corpo docente, do curso de Publicidade e Propaganda e do Núcleo de Responsabilidade Social da Instituição.

As doações foram destinadas a seis locais: Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) – 180 unidades, Irmão Mariano Dias – 120 unidades, Recanto Tia Marlene – 110 unidades, Lar Viver Bem – 20 unidades, Lar São Vicente de Paulo – 56 unidades e a Escola Estadual Park Residencial Colinas – 18 unidades.

Para a coordenadora adjunta do curso de Medicina, Profa. Ma. Cristina Rocha Matarucco, ações como essa são fundamentais para a formação humana dos futuros profissionais de saúde. “A prática da medicina vai muito além dos conhecimentos técnicos. Ela exige empatia, escuta e cuidado com o outro. Iniciativas como essa nos ajudam a fortalecer valores importantes, como solidariedade, respeito e responsabilidade social. É muito bonito ver nossos estudantes se mobilizando para fazer a diferença”, destacou ela.

A iniciativa também contou com o apoio do Núcleo de Responsabilidade Social (NRS) da Unifev, que acompanha e incentiva projetos com foco no bem-estar da comunidade. A coordenadora de Publicidade e Propaganda e do NRS, Profa. Ma. Vanessa Zeitune, ressaltou a importância da integração entre os cursos e o compromisso institucional com o desenvolvimento humano. “Acreditamos que a formação acadêmica precisa caminhar lado a lado com a formação cidadã. Esse tipo de campanha nos mostra o quanto nossos alunos estão engajados e sensíveis às necessidades da sociedade. Ficamos muito felizes em apoiar mais uma iniciativa tão significativa”, afirmou.