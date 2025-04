Nesta semana, estudantes do curso de Pedagogia apresentaram o trabalho “Criando brinquedos para crianças com o desenvolvimento atípico”

studantes do curso de Pedagogia apresentaram o trabalho "Criando brinquedos para crianças com o desenvolvimento atípico" (Foto: Futura)

Os alunos do curso de Pedagogia da Faculdade Futura de Votuporanga – Grupo Educacional protagonizaram uma experiência marcante e transformadora ao apresentarem, nesta semana, o trabalho “Criando brinquedos para crianças com o desenvolvimento atípico”.

A proposta, realizada dentro da disciplina de Psicologia da Educação e do Desenvolvimento, ultrapassou os limites da sala de aula tradicional, ao unir teoria e prática em uma ação que teve como principais objetivos o desenvolvimento das competências psicopedagógicas dos futuros profissionais da educação e a promoção de uma escola mais inclusiva e acessível.

A iniciativa consistiu na confecção de brinquedos educativos criados especialmente para crianças com desenvolvimento atípico, considerando suas necessidades específicas e suas formas particulares de aprendizado. Os brinquedos foram pensados a partir de estudos de casos reais, nos quais os acadêmicos analisaram as dificuldades enfrentadas por crianças com transtornos que afetam seu desenvolvimento cognitivo, emocional e motor. Dessa maneira, os alunos colocaram em prática o conhecimento adquirido ao longo do curso, e também se envolveram profundamente com os desafios enfrentados por essas crianças, refletindo sobre maneiras mais eficazes e humanizadas de estimular seu crescimento no ambiente escolar.

Durante a elaboração do projeto, os estudantes tiveram contato com diferentes abordagens e metodologias que promovem o desenvolvimento da criança e do adolescente, discutindo temas como a importância da brincadeira no processo de aprendizagem e a necessidade de adaptações pedagógicas que contemplem a diversidade presente nas salas de aula. Ao confeccionarem os brinquedos, os futuros pedagogos se viram diante da necessidade de aplicar seus conhecimentos de forma criativa, funcional e empática, tornando a atividade ainda mais enriquecedora.

O ápice do trabalho se deu em uma aula especial, onde os brinquedos foram apresentados aos colegas e professores. Os alunos também elaboraram manuais explicativos sobre o uso dos brinquedos, detalhando o passo a passo das brincadeiras e os objetivos pedagógicos de cada um. Tiago Moreno, professor e gestor da Faculdade Futura, destacou a importância da apresentação como uma etapa fundamental do processo, pois permitiu aos estudantes refletirem sobre suas criações e compartilhar suas experiências. “Na apresentação, os alunos mostraram como é brincar, ou seja, utilizando o manual detalharam o passo a passo das brincadeiras e seus objetivos”, explicou, ressaltando o envolvimento dos acadêmicos com os casos analisados e a dedicação demonstrada ao longo de toda a atividade.

Segundo a Faculdade Futura de Votuporanga, a iniciativa foi extremamente proveitosa, não apenas pelo entusiasmo dos alunos, mas pelos resultados visíveis em seu processo formativo. Ao se envolverem com a criação dos brinquedos e com as necessidades específicas das crianças com desenvolvimento atípico, os estudantes aprofundaram sua compreensão sobre as práticas inclusivas e saíram ainda mais preparados para enfrentar os desafios da educação contemporânea.

A Faculdade Futura foi idealizada com a missão de se consolidar como um modelo de ensino de qualidade, e iniciativas como o trabalho “Criando brinquedos para crianças com o desenvolvimento atípico” evidenciam o compromisso da instituição com a formação de profissionais capacitados, sensíveis e comprometidos com a transformação social. Com reconhecimento por sua excelência acadêmica, a Futura investe constantemente em práticas pedagógicas inovadoras que aproximam os alunos da realidade que irão encontrar no exercício da profissão.

Com o objetivo claro de formar e capacitar profissionais de nível superior com uma visão cidadã, a instituição incentiva a pesquisa científica, tecnológica e cultural, promovendo a integração entre o conhecimento acadêmico e o contexto social e histórico no qual o indivíduo está inserido.