Com investimento de aproximadamente R$ 1 milhão, projeto foi selecionado através da Chamada Pública da Neoenergia Elektro

publicado em 14/11/2024

A expectativa é reduzir o consumo anual da autarquia em 25% (Foto: Divulgação/Neoenergia Elektro)

A Neoenergia Elektro, por meio do Programa de Eficiência energética (PEE), irá realizar o retrofit de um conjunto motobomba, substituindo equipamentos antigos e ineficientes, por um novo conjunto mais moderno e com melhor rendimento, que irá reduzir o consumo de energia da Estação de Captação de Água Bruta da Barragem Córrego do Marinheirinho, pertencente ao SAEV (Serviço de Água e Esgoto de Votuporanga). Além do retrofit do conjunto, a concessionária também irá instalar um inversor de frequência, que tem como objetivo controlar a rotação do motor.

A expectativa é reduzir o consumo anual da autarquia em 523,76 MWh, o equivalente ao consumo de 225 residências pelo período de 1 ano. No horário de ponta, a redução de demanda consumida deve chegar a 106,46 kW. O projeto beneficiará os mais de 95 mil moradores do município, que passam a ter um sistema de abastecimento de água mais eficiente. Com a implantação do projeto, estima-se um gasto evitado de cerca de R$ 335 mil.

Com investimento de R$ 999,6 mil, o projeto será executado utilizando recursos provenientes do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Neoenergia Elektro, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, e foi selecionado por meio da Chamada Pública de Projetos realizada pela Neoenergia Elektro no ano de 2023. Através dos Editais de Chamada Pública, a Neoenergia prospecta projetos que promovam a eficiência energética e o combate ao desperdício de energia elétrica nas instalações dos seus clientes.