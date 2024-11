Os ótimos resultados obtidos neste ano a credenciaram para correr a prova de rua mais tradicional do Brasil

publicado em 27/11/2024

Karina Franzin é considerada uma das melhores corredoras de rua da região (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

A 99ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, no dia 31 de dezembro, será especial para uma aleta: Karina Franzin, que estreará no Pelotão de Elite – ela será a primeira votuporanguense a participar entre as principais corredoras. Os ótimos resultados obtidos neste ano a credenciaram para correr a prova de rua mais tradicional do Brasil nas ruas de São Paulo.

“Vou te contar que há uns quatro anos eu olhava para o Pelotão de Elite e pensava: ‘um dia eu vou estar ali’. E hoje eu tenho essa oportunidade. É gratificante todo esforço até aqui”, destacou a corredora, em conversa com a reportagem do jornal A Cidade.

Será a quinta participação da atleta na São Silvestre. No ano passado, ela ficou em primeiro lugar na categoria feminina no pelotão geral, na frente de cerca de 13 mil mulheres. “Agora será minha primeira vez na elite, então primeiramente eu quero curtir esse momento”, revelou.

Questionada sobre como será a preparação, ela explicou que na verdade o trabalho ocorre o ano inteiro, porque existem várias provas antes da São Silvestre. “Nos dois meses que antecedem à competição, nós focamos um pouco mais, e as provas de 15 km são algumas das minhas preferidas”, contou.

Vence e vence

Vence e vence. Essa é a rotina de Karina, que foi a primeira colocada em três recentes corridas em sete dias. Os resultados mostram que a atleta da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) segue representando muito bem Votuporanga em diversas provas na região.

Karina venceu a corrida de Bálsamo (7 km), no último dia 17, a de Itajobi (5 km), no último dia 20, e a Milênio Votu Run (7 km), realizada domingo (24) em Votuporanga. “Apesar de ter outros compromissos, como trabalho, estudo, etc., os treinamentos não param e a disciplina de treinar todos os dias é recompensada com a vitória”, contou.

Em setembro, a atleta já havia realizado um grande feito: a vitória em duas provas no mesmo dia. Tudo aconteceu no dia 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. “Eu já havia corrido duas provas na sequência, mas assim, uma no sábado à noite e outra no domingo de manhã. Pelo menos dava para dormir e descansar um pouco entre uma e outra. Agora, dessa vez, com as duas em um dia, eu achei um pouco cansativo”, revelou na época.