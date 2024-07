O lançamento do Festival ocorreu na manhã desta quinta-feira (4) no Parque da Cultura

publicado em 04/07/2024

Banda Biquini Cavadão estará no Fliv (Foto: Divulgação)

Daniel Marques

Como antecipou o jornal A Cidade, a cantora carioca Sandra de Sá, considerada a rainha do soul brasileiro, é uma das atrações da 14ª edição do Fliv (Festival Literário de Votuporanga). A informação foi confirmada na manhã desta quinta-feira (4), no lançamento do Festival, no Parque da Cultura.

Os organizadores anunciaram ainda a apresentação da banda carioca Biquini Cavadão, grupo formado em 1985, no Rio de Janeiro, por Bruno Gouveia (vocal), Miguel Flores (teclados), Álvaro Birita (bateria) e Carlos Coelho (guitarra).

O Festival Literário de Votuporanga (Fliv) está de volta em sua 14ª edição, prometendo uma semana repleta de atividades culturais e literárias no Parque da Cultura. Organizado pela Prefeitura de Votuporanga com o apoio do Governo do Estado e empresas parceiras, o Fliv se destaca como um dos maiores eventos multiculturais do Estado de São Paulo, oferecendo uma programação diversificada e totalmente gratuita.