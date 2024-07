A vítima estava em uma Honda/Biz quando foi atingida por um caminhão que manobrava no pátio de um posto na “avenida do Pozzobon”

publicado em 02/07/2024

O caso aconteceu nas proximidades do Auto Posto Avenida, quando o caminhão fazia uma manobra pelo local (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Uma idosa foi socorrida de um acidente entre uma moto e um caminhão na avenida Emílio Arroyo Hernandes, na tarde desta segunda-feira (1). O caso aconteceu nas proximidades do Auto Posto Avenida, quando o caminhão fazia uma manobra pelo local e acabou atingindo a vítima que estava em uma Honda/Biz.

De acordo com o apurado no local, a vítima, identificada como M.A.B., de 64 anos, seguia pela rua Leonardo Commar, quando em frente ao posto, já quase na esquina com a avenida do Pozzobon, ela não teria se atentado ao motorista do caminhão que fazia uma manobra para estacionar no pátio do posto e foi atingida. Ela estaria na parte traseira do veículo onde não dava visão para o motorista.

A Polícia Militar foi acionada para o registro da ocorrência e a mulher foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o Mini-Hospital de Votuporanga, com leves escoriações.