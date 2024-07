A operação tem como objetivo principal reduzir e prevenir acidentes causados pela combinação de álcool e direção

publicado em 05/07/2024

A ação, que aconteceu na sexta-feira (28), na avenida Domingos Falavina, resultou na autuação de 32 motoristas (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Operação Direção Segura Integrada, realizada pelo Detran-SP com o apoio das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica, fiscalizou 858 veículos em São José do Rio Preto. A ação, que aconteceu na sexta-feira (28), na avenida Domingos Falavina, resultou na autuação de 32 motoristas: 30 por recusa ao teste do bafômetro, uma por direção sob influência de álcool e uma por crime de trânsito – quando o condutor é flagrado dirigindo embriagado.

A operação tem como objetivo principal reduzir e prevenir acidentes causados pela combinação de álcool e direção. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), tanto dirigir sob efeito de álcool (com índice de até 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido) quanto recusar-se a fazer o teste do bafômetro são infrações gravíssimas. Em ambos os casos, a multa é de R$ 2.934,70 e o condutor está sujeito à suspensão da carteira de habilitação. Em caso de reincidência dentro de 12 meses, a multa dobra para R$ 5.869,40 e há cassação da CNH.

Para os casos em que o teste do etilômetro aponta 0,34 mg de álcool por litro de ar expelido ou mais, o motorista comete crime de trânsito, conforme a Lei Seca. Se condenado, além da multa e da suspensão da CNH, o condutor pode cumprir de seis meses a três anos de prisão.

Na última semana, as operações da ODSI ocorreram em doze cidades do estado de São Paulo: Adamantina, Birigui, Cotia, Itapeva, Jundiaí, Lençóis Paulista, Olímpia, Pindamonhangaba, Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto e São Paulo (Zona Norte). No total, 8.750 veículos foram fiscalizados, resultando em 280 autuações por alcoolemia: 272 recusas ao teste do bafômetro, seis por direção sob influência de álcool e duas por crime de trânsito.

Em junho de 2024, o Detran-SP fiscalizou 36.504 veículos em 48 operações realizadas em 45 cidades, um aumento de 23% em relação a junho de 2023, que teve 39 operações. As ações resultaram em 1.110 autuações por alcoolemia, sendo 1.022 recusas ao teste do bafômetro, 68 por direção sob influência de álcool e 12 por crime de trânsito.

O Detran-SP está comprometido com a prevenção de acidentes e a preservação de vidas, visando a organização de um trânsito mais seguro e harmonioso. O órgão busca oferecer serviços de excelência aos cidadãos, com base em valores como respeito, integridade, segurança e eficiência.