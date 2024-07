Tribunal de Justiça de São Paulo anulou um ato administrativo da Prefeitura que havia determinado a retirada dos animais do casal

publicado em 04/07/2024

Os advogados Luiz Thiago Butignolli e Romualdo Castelhone foram os responsáveis pela defesa do casal votuporanguense (Foto: Arquivo pessoal)

Uma disputa inusitada na justiça terminou nesta semana com um casal de Votuporanga recuperando a guarda de uma porca e uma cabra de estimação que tinham sido retiradas de sua posse por uma decisão administrativa da Prefeitura. O ato foi anulado pelo TJ (Tribunal de Justiça de São Paulo) e os animais, batizados de “Pretinha” e “Neguinha”, puderam voltar para a casa de seus tutores.De acordo com o processo, após reclamação de vizinhos por mau cheiro, um fiscal de posturas do município foi até a casa do casal e autuou o proprietário do imóvel para que retirasse a cabra e a porquinha do imóvel, com base na lei municipal que proíbe a criação de animais no perímetro urbano de Votuporanga.Na ocasião, os tutores chegaram a alegar que não se tratavam de animais para venda ou abate, mas sim de estimação, porém, receberam a determinação de retirar os bichos num prazo de 30 dias do imóvel, sob pena de multa, apreensão e consequentemente o abate desses animais.O caso foi parar na justiça e, em primeira instância, foi determinada que a ordem administrativa fosse cumprida. O casal recorreu da decisão e o Tribunal de Justiça reformou a sentença apontando que a lei que motivou a autuação se dá para a criação de animais com objetivo comercial, o que não se observa no caso.“Como se vê, a finalidade da norma é evitar a criação com finalidade comercial de abelhas, equinos, muares, bovinos, caprinos e ovinos em área urbana. Ocorre que, sendo incontroverso que os animais em questão não são para criação empresarial, mas sim para que o impetrante os tenha em sua companhia, como animais de estimação, mostra-se inviável a aplicação da referida norma municipal, vez que ela trata de situação diversa da tratada nos autos”, escreveu o desembargador Carlos Von Adamek.O desembargador acrescentou, porém, que os tutores devem observar as regras relativas aos animais de estimação. “Por óbvio, incumbe ao impetrante observar as diretrizes municipais de higiene, podendo vir a ser responsabilizado pelo mau cheiro causado pelos seus animais, mas se revelando desproporcional a retirada dos animais do convívio do impetrante, tendo em vista o vínculo afetivo criado com eles, conforme atestado em laudo psiquiátrico, e sem olvidar o sofrimento imposto aos animais com a separação, pois são domésticos e não se sabe para onde serão levados”, registrou o magistrado.O caso ganhou repercussão nacional, sendo divulgado nos principais jornais de todo o Brasil. A defesa do casal foi feita pelos advogados Luiz Thiago Butignolli e Romualdo Castelhone. Em entrevista ao A Cidade, Luiz afirmou que a legislação de Votuporanga que trata desse assunto está defasada e a decisão do Tribunal de Justiça provou isso.“A sociedade evoluiu, mas o legislativo local não conseguiu evoluir tão rápido quanto foi a sociedade, obrigando a gente a procurar o judiciário que acatou o nosso pedidoTenho 21 anos de advocacia e o dr. Romualdo, que é meu sócio, tem 36 anos, mas posso dizer que foi um sentimento insuperável, pois é uma questão mais emocional do que patrimonial e isso ai para o meu cliente que estava aqui aguardando a finalização da sustentação oral, eu dei um abraço nele e ele chegou a chorar e é uma sensação única, é um prazer a advocacia quando você faz por satisfação. Fico feliz com o resultado, principalmente pelo casal de idosos que não vão ter seus bichinhos retirados do lar”, disse o jurista.