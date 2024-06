A decisão foi tomada em uma reunião do Comando Local de Greve e comunicada oficialmente ontem aos pais e alunos da instituição de ensino

publicado em 20/06/2024

Greve dos servidores do Instituto Federal em Votuporanga chega ao fim; aulas serão retomadas integramente na segunda-feira (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Depois de quase dois meses de greve, professores e técnicos do IFSP (Instituto Federa de Votuporanga) decidiram encerrar a paralisação e retornar ao trabalho a partir da próxima segunda-feira (24). A decisão foi tomada em uma reunião do Comando Local de Greve e comunicada oficialmente ontem aos pais e alunos da instituição de ensino.

A paralisação teve início na cidade no dia 22 de abril e, desde então, as aulas foram suspensas. De acordo com o comunicado, a participação coletiva dos servidores do Campus Votuporanga do IFSP na Greve Nacional da Educação Pública Federal será encerrada, havendo o retorno das atividades regulares dos cursos e setores administrativos.

Houve um aceite crítico dos servidores quanto à contraproposta apresentada aos técnicos administrativos em 11 de junho e à proposta não salarial apresentada aos docentes no dia 14. Diante disso, foi aprovado estado de greve (mobilização) a partir do dia 24, de modo a se manter o esforço político para que o Governo Federal mantenha o proposto nas mesas de negociação, porém com a retomada das atividades.