publicado em 12/06/2024

Franclin Duarte

Um jovem de 23 anos, que trabalha como servente de pedreiro, perdeu parte do dedo mindinho após ser picado por uma cobra, provavelmente jararaca, enquanto trabalhava em uma obra na região. O acidente ocorreu no último dia 6, em Mendonça, mas o rapaz segue internado no Hospital de Base de Rio Preto, para onde foi transferido diante das complicações causadas pelo veneno.

Conforme os relatos, o servente teria sido picado ao mexer em uma pilha de tijolos. Ele começou a sentir uma forte dor e logo percebeu que se tratava de um animal peçonhento, sendo encaminhado às pressas para o pronto-socorro da cidade, onde foi medicado e transferido para a Santa Casa de José Bonifácio.