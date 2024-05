A denúncia foi acompanhada de um pedido para a instalação de câmeras de vigilância no local

publicado em 14/05/2024

A vereadora Sueli Friósi afirmou que o Cemitério Municipal está sendo alvo de vândalos, ladrões e casais para sexo explícito (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

A vereadora Sueli Friósi (PP) utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Votuporanga, na sessão ordinária desta segunda-feira (10), para denunciar casos de vandalismo e até de sexo explícito no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”. A denúncia foi acompanhada de um pedido para a instalação de câmeras de vigilância no local.

Segundo a vereadora, além do vandalismo e de atos libidinosos, há relatos de furtos em túmulos, principalmente de materiais ferrosos e de bronze, uso de drogas e práticas religiosas não convencionais.

“As pessoas podem estar achando que essa vereadora é louca por pedir câmeras de segurança no cemitério, mas estão acontecendo muitas coisas no nosso cemitério. Vandalismo, atos sexuais, prostituição, uso de drogas, entre outras coisas. É inadmissível uma situação dessas”, disse Sueli Friósi.

Ainda segundo a parlamentar, já se tornou comum os funcionários do Cemitério encontrarem camisinhas espalhadas em meio aos túmulos.

“Se estão roubando cabos de energia para comprar drogas, imagina com cruzes e santos de cobre, que são muito mais pesados. Além disso, os funcionários estão encontrando camisinhas no cemitério, é até difícil de acreditar que uma pessoa saia da sua casa e pule o muro do cemitério para fazer sexo, mas está acontecendo”, concluiu.