A mulher, que tem 63 anos, dirigia uma Honda/Biz quando bateu na traseira de um GM/Gol que estava parado no acostamento

publicado em 13/05/2024

A batida aconteceu na tarde deste domingo (12), a mulher de 63 anos dirigia uma Honda/Biz quando bateu na traseira de um GM/Gol (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Uma motociclista foi socorrida às pressas de um acidente na rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga. A batida aconteceu na tarde deste domingo (12), a mulher de 63 anos dirigia uma Honda/Biz quando bateu na traseira de um GM/Gol que estava parado no acostamento.

De acordo com a ocorrência, ambos os veículos estavam no sentido capital-interior, quando, por motivos que serão esclarecidos pela investigação, a senhora, que pilotava sua motocicleta, perdeu o controle da direção e bateu na traseira do Gol, que estava no acostamento.

A vítima foi socorrida com fraturas no fêmur e outras escoriações pelo corpo, em um esforço conjunto das equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e Auto Bomba, além da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Após os primeiros socorros, a mulher foi encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga, onde recebeu os cuidados necessários.