publicado em 10/05/2024

A suspeita é de que ela tenha sido asfixiada pelo companheiro, que não foi encontrado pela polícia (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Uma jovem de 25 anos, identificada como Taila De Souza dos Santos, foi encontrada morta dentro do quarto de uma casa. A suspeita é de que ela tenha sido asfixiada pelo companheiro, que não foi encontrado pela polícia.

De acordo com a ocorrência, a mãe do rapaz, também com 25 anos, recebeu uma ligação do filho pedindo para chamar o resgate, pois a jovem estaria morta. Ela relatou à polícia que o casal havia brigado e que o suspeito deixou o local por medo de ser preso. A mãe negou saber o paradeiro do filho.

A mulher contou que pediu ajuda a um vizinho para entrar na casa do filho, e foi então que encontraram Taila em um colchão, com sinais de asfixia.