Mais duas palestras serão realizadas na noite de hoje na 6ª Jornada Pedagógica da Faculdade Futura

publicado em 29/05/2024

A 6ª Jornada Pedagógica da Faculdade Futura tem sido um sucesso (Foto: Futura)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Com uma programação diversificada, a 6ª Jornada Pedagógica da Faculdade Futura – Grupo Educacional Faveni segue com palestras na noite de hoje, a partir das 19h, no Sebrae de Votuporanga. O tema desta edição é “Desafios para a docência na contemporaneidade”.

Na noite de ontem, o tema da palestra foi “A gestão na sala de aula: construindo caminhos para uma aprendizagem significativa”, com a palestrante Patrícia Dosse, que mostrou a importância de mapear a sala de aula e conhecer cada criança e cada habilidade que ela tem.

Segundo Patrícia, aprendizagem significativa é dar sentido àquilo que o educador está ensinando, porque muitas vezes as crianças participam de uma aprendizagem mecânica, em que o professor despeja para os alunos várias informações, eles vão para casa, e não sabem onde vão usar essas informações, então só decoram para tirar nota na prova. “Na aprendizagem significativa, nós mostramos o sentido daquilo que ele está aprendendo, então a criança, na hora que ela aprende, a gente mostra onde ela vai aplicar no seu dia a dia, e construímos o conhecimento juntos”, explicou.

Na palestra, Patrícia também mostrou estratégias para trabalhar com as crianças dentro da sala de aula e como contextualizar os conteúdos da escola.

A primeira palestra de hoje será ministrada por Patrícia Ribeiro, que é mestre em Ensino e Processos Formativos; graduada em Pedagogia; especialista em Educação Infantil; coordenadora Pedagógica na Rede Municipal de Ensino de São José do Rio Preto. Ela falará sobre “O processo documental como acompanhamento das aprendizagens das crianças na Educação Infantil”.

A educadora apresentará a documentação pedagógica como uma abordagem possível para subsidiar o professor no acompanhamento vivido pelas crianças no cotidiano da escola de educação infantil. “É de suma importância que já na graduação os discentes tenham a oportunidade de conhecer novas abordagens, que irão ajudá-los a desenvolver um trabalho com qualidade futuramente. A documentação pedagógica amplia o olhar docente, não apenas no momento de avaliação da aprendizagem, mas por toda trajetória que a criança viverá na escola”, explicou.

Na sequência, às 20h45, Leandro Ferreira de Oliveira discorre sobre o tema “A inteligência Artificial a serviço da educação”. Ele é mestre em Educação; especialista em Mídias Digitais; graduado em Pedagogia; e desenvolvedor de games, aplicativos para smartphones, sites, desenhos animados e recursos educacionais que utilizam metodologias ativas com ênfase na gamificação; além é criador e apresentador do Podcast PodPerguntar.

Leandro apresentará exemplos de como um professor pode fazer uso da IA em sua sala de aula. Conforme ele, as ferramentas de IA existentes hoje são muito avançadas e permitem uma série de facilidades como revisar textos, criar exercícios, propor soluções para resolver problemas, simular outras realidades e uma infinidade de outras opções. “Posso, por exemplo, digitar no Chat GPT para ele fazer uma lista com 30 questões sobre o descobrimento do Brasil. Posso escolher as 10 melhores questões e pedir para os alunos responderem as questões selecionadas”, observou.

O educador destacou que a IA domina todas as disciplinas e pode até mesmo avaliar questões dissertativas dos alunos, ajudando na correção de provas. “A IA estará em todos os lugares, assim como a internet está presente em tudo a nossa volta. Todas as profissões poderão ter maior rentabilidade e desempenho com o uso de IA, inclusive ela pode ajudar no processo de alfabetização”, esclareceu.