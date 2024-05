A iniciativa tem como objetivo arrecadar agasalhos e cobertores em bom estado de conservação, para colaborar com quem vive em situação de vulnerabilidade e também com entidades assistenciais que ajudam essa população

publicado em 24/05/2024

A primeira-dama Rose Seba anunciou ontem a abertura da campanha “Aquece Votu” para arrecadar cobertores e agasalhos (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Ainda durante evento realizado nesta quinta-feira (23), no Parque da Cultura, a Prefeitura de Votuporanga, por meio do Fundo Social de Solidariedade, lançou oficialmente a campanha “Aquece Votu 2024”. A iniciativa tem como objetivo arrecadar agasalhos e cobertores em bom estado de conservação, para colaborar com quem vive em situação de vulnerabilidade e também com entidades assistenciais que ajudam essa população.

A nova campanha surge poucos dias depois da cidade demonstrar, mais uma vez, o seu potencial solidário com a destinação de cinco carretas de donativos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O último carregamento saiu da cidade no final de semana passado, por meio de uma carreta cedida pela Metalúrgica Munhoz.

“Fico muito feliz em ver o quanto a nossa população é solidária e a maior prova foi a grande quantidade de doações que conseguimos enviar para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, mas agora nós precisamos ajudar também os nossos irmãos mais necessitados aqui de Votuporanga, pois o frio está chegando e precisamos esquentar a nossa gente”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba.

O prefeito Jorge Seba também falou sobre a ação desenvolvida em prol da população. "O Fundo Social de Votuporanga tem olhos e coração voltados para as causas do bem e, junto com as entidades, por meio de seu voluntarismo, desenvolve um trabalho social de extrema importância ao município. Votuporanga é uma cidade totalmente solidária, o que com certeza fará com que tenhamos mais um resultado positivo nessa ação, a favor do próximo".